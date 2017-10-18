قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة لإندونيسيا اليوم الأربعاء، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولاً عربية مجاورة إلى مقاطعتها.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القضية مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع العالم العربي.

وقال الشيخ تميم عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي في مدينة بوكور خارج العاصمة جاكرتا، إنه أبلغه بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز. وقال " كلنا إخوان وكلنا خاسرون من هذه الأزمة".