وقعت البحرين عقدا لشراء 16 طائرة حربية من طراز F-16 المطوّرة، بصفقة تصل قيمتها إلى 3.8 مليارات دولار، وذلك على هامش معرض عسكري تستضيفه البلاد شهد مشاركة لقائد الأركان في البحريني الذي تحدث عن أهمية التحالفات العسكرية في وقت تتطلع في دول إلى "السيطرة على المنطقة."

وقالت قوة دفاع البحرين إنها أبرمت صفقة تقدر بـ 3.8 مليار مع شركة "لوكهيد مارتن" لشراء 16 طائرة من طراز F16 المطورة التي قال اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، قائد سلاح الجو الملكي البحريني، بأنها "ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني، والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة ."

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن ريك غرويس، نائب رئيس شركة نائب رئيس شركة "لوكهيد مارتن" قوله إن البحرين "تعد من أوائل الدول التي تعقد هذه الصفقة في المنطقة."

وكانت جلسات المعرض قد شهدت مشاركة رئيس هيئة الأركان البحرينية، الفريق الركن ذياب النعيمي، الذي تحدث عن التحالفات في المنطقة، قائلا إن "التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب" هو "إشارة قوية لالتزام الدول الإسلامية بمكافحة الإرهاب" مضيفا أن بعض الدول لديها "تطلعات للهيمنة والسيطرة على المنطقة، سواء من خلال إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو من خلال دعمها للجماعات الإرهابية".

وتحدث النعيمي عن التحالفات العسكرية التي دخلتها البحرين، وبينها تحالف عملية "عاصفة الحزم" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي رأى فيه "منعطفاً تاريخياً هاماً في العالم" مضيفا: "التحالف العربي شجع لإنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث يهدف لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه ويضم 41 دولة عربية وإسلامية، ويديره مركز عمليات مشترك في الرياض، ويعمل على محاربة الفكر المتطرف."