اتهم وزير داخلية البحرين، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إيران بإيواء 160 مطلوباً أمنياً بحرينيا أدينوا "بالإرهاب" وأسقطت عنهم الجنسية، في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله قوله إن "إيران تؤوي 160 مطلوباً أمنياً للبحرين شاركوا ونفذوا أعمالاً إرهابية هددت أمن واستقرار البلاد"، وأضاف أن هؤلاء "أسقطت جنسيتهم وصدرت ضدهم أحكام في قضايا أسفرت عن استشهاد 25 من رجال الأمن، إضافة إلى إصابة أكثر من 3000 رجل أمن إصابات بليغة".

واتهم الوزير "الحرس الثوري الإيراني في تدريب العناصر الإرهابية في معسكراته على صناعة العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية والإسهام في إدخالها إلى البحرين، كما وفر الدعم والتمويل اللازم في هذا الشأن".