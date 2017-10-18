قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستباشر بتصدير نفط كركوك لصالح الحكومة الاتحادية حال انتهاء الإجراءات الفنية لإدارة الحقول.

واضاف المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن القوات العراقية أكملت سيطرتها على الحقول النفطية في محافظة كركوك مبينا ان وزارة النفط وشركة نفط الشمال الحكومية تعملان حاليا على تقييم الموقف في تلك الحقول.

ورفض جهاد تحديد موعد للاستئناف التصدير من كركوك قائلا "سنعلن بدء التصدير حال انتهاء الاجراءات الفنية لادارة الانتاج في تلك الحقول".

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اعلن امس الثلاثاء ان الحكومة الاتحادية استعادت السيطرة على جميع المنشات والحقول النفطية ومحطات الضخ والانابيب في محافظة كركوك وجميع المناطق المحررة بما فيها ما يطلق عليه "المناطق المتنازع عليها".