

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية د.حسام الإمام إن وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي توجهوا أمس لزيارة موقع سد النهضة، حيث استقلوا طائرة صغيرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصولا إلى موقع السد ببني شنجول علي بعد 20 كم من الحدود السودانية واستغرقت الرحلة ساعتين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري- في بيان اليوم - أنه فور الوصول تم عمل عرض تقديمي من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للسد، تبعه جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة ومن مواقع مختلفة، وتمت الإجابة على كثير من أسئلة الفنيين سواء من الجانب المصري او السوداني.

وأوضح الإمام أنه قد تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم .. مشيرا إلى أن الجولة التفقدية للوزراء شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد.

وذكر أنه من المتوقع عقد اجتماع وزاري اليوم بحضور الفنيين من الدول الثلاث لمحاولة إيجاد حلول توافقية للنقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري حول سد النهضة.