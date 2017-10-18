اكدت فرنسا اليوم ان إحراز تقدم "كبير" في مكافحة "الإرهاب" في سوريا يعزز الحاجة إلى حل سياسي "سريع" يوفق بين السوريين.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي ان الحل السياسي في سوريا هو السبيل الوحيد لمنع أي عودة جديدة "للإرهاب" مضيفة ان مرحلة تحقيق الاستقرار تحتاج الى "حوكمة فعالة ومشروعة".

وذكر البيان ان فرنسا ستواصل كفاحها ضد ما يسمى تنظيم "داعش" إلى جانب شركائها في التحالف الدولي.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار اكد البيان انه لا يمكن أن تكون هناك إعادة إعمار مستدامة دون منظور سياسي واضح ودون عودة طوعية وآمنة للاجئين مشيرا الى ان اولوية فرنسا اليوم هي تحقيق نصر "كامل" ضد تنظيم "داعش".