

أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان الحرب ضد تنظيم "داعش" تأثرت بسبب الأزمة الخليجية مع عزل السعودية والامارات للدوحة.

وقال آل ثاني خلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" ان اغلاق المنافذ البرية الوحيدة لقطر والحظر الجوي المفروض على الطائرات القطرية "تضعف الجهود الدولية لمواجهة" تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وفرضت السعودية والامارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي سلسلة من العقوبات على قطر بعد اتهامهما بدعم التطرف الاسلامي.

وقال وزير الخارجية القطري ان قاعدة العديد تأثرت ايضا بسبب الحصار الجوي والقرار السعودي اغلاق المنافذ البرية الوحيدة لقطر، وهي خطوة دفعت ايران وتركيا للتدخل وتأمين الامدادات الغذائية للامارة.

واشار الشيخ محمد الى ان المنفذ البري لقطر استخدم لتأمين 90% من امدادات قطر الغذائية والطبية التي يذهب "جزء منها الى قاعدة العديد".

واضاف ان طائرات قطر العسكرية التي كانت تؤمن الامدادات اللوجستية للتحالف يسمح لها الآن "باستخدام ممر جوي واحد فقط شمالا نحو ايران".

وصدرت اوامر لقوات قطرية في يونيو ايضا لمغادرة البحرين حيث كانت تعمل ضمن القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية التي تشمل منطقة عملياتها الشرق الاوسط وآسيا.