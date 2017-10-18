

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان العراق اليوم تعليق استعداداتها للانتخابات المقبلة في الاقليم.

وقالت المفوضية في بيان انها قررت تعليق كل الاستعدادات للانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها مطلع الشهر القادم حتى يقرر البرلمان موعدا جديدا لها.

واضافت المفوضية ان ذلك يعود الى عدم تقديم اي من الكتل مرشحيها حتى الآن. وكان من المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية ورئاسة الاقليم في الاول من نوفمبر القادم.

يذكر أن برلمان إقليم كردستان العراق قرر تأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها لمناقشة تأجيل الانتخابات المقبلة وتمديد دورة البرلمان الحالية.

من جانبه أعلن مسؤول كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني أبوبكر هلدني الانسحاب من جلسة برلمان الاقليم عازيا ذلك الى الاعتراض على برنامج الجلسة الذي لم يتناول الأحداث الأخيرة في كركوك وتخصيصها لتأجيل الانتخابات.

وقال هلدني في مؤتمر صحفي "شاركنا في تفعيل البرلمان الكردستاني من أجل معالجة النظام غير العادل للرواتب والعمل على تحسين أوضاع المواطنين" لافتا إلى أنه "لم يخصص البرلمان أية جلسة لبحث هذا الموضوع والأحداث الأخيرة في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

يذكر ان اقليم كردستان العراق يمر بحالة من الترقب بعد اجراء الاستفتاء نهاية سبتمبر الماضي والاجراءات التي أعقبته من الحكومة المركزية في بغداد لفرض السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة فضلا عن المطارات والمنافذ الحدودية.

وفي آخر انتخابات جرت بالاقليم حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعدا تلته حركة التغيير في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعدا بينما حل الاتحاد الوطني في المرتبة الثالثة حاصدا 18 مقعدا فيما فاز الاتحاد الاسلامي بعشرة مقاعد ثم الجماعة الاسلامية بستة مقاعد بينما توزع 16 مقعدا على المستقلين.