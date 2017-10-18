

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن ان الأجهزة الأمنية في بلاده أفشلت 13 اعتداء "ارهابيا" منذ بداية العام الحالي.

وأشاد ماكرون خلال لقاء جمعه بنحو 500 من كبار مسؤولي الأمن في فرنسا بعمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وحث على المزيد من التعاون بين جميع المعنيين بمكافحة "التهديد الارهابي المستمر" على فرنسا.

وحذر في الوقت نفسه من اتخاذ اجراءات مشددة وحازمة بحق أي جهة تسوق للأفكار المتطرفة مشيرا الى ان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب "اتخذ قرارا بإغلاق أكثر من 12 مسجدا وقاعة للصلاة على خلفية تهم بالترويج للعنف والكراهية".

وأعلن ماكرون انه سيستضيف في ابريل من العام المقبل مؤتمرا دوليا لمناقشة كيفية مواجهة "الارهاب" ولا سيما ذلك المرتبط بما يسمى تنظيم (داعش).

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي اعتمد في وقت سابق اليوم بشكل نهائي قانون الامن الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من نوفمبر المقبل والذي يحل مكان "حالة الطوارئ" القائمة التي كان البرلمان قد أقرها بمرسوم استثنائي بعد الهجوم الدموي الذي أدى الى مقتل 130 شخصا بالعاصمة باريس في 13 نوفمبر 2015.