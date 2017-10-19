هدد المرشد الأعلى للثورة في إيران آية الله علي خامنئي بأن طهران ستمزق الاتفاق النووي مع القوى العالمية إذا انسحبت منه أميركا وستتمسك به ما دامت كل تلك القوى ملتزمة به.

وفي أول وأعنف رد فعل على الاستراتيجية الجديدة للرئيس دونالد ترامب ضد إيران التي أعلنها الأسبوع الماضي، قال خامنئي إن «ترهات وأكاذيب الرئيس الأميركي لا تستحق الرد فذلك سيكون مضيعة للوقت»، وفق ما نشر على حسابه على موقع «تليغرام» ونقلته مواقع إيرانية.

وأضاف خامنئي في كلمة ألقاها على الطلاب في طهران ونقل عنها التلفزيون الحكومي ايضا «لا أريد أن أضيع وقتي في الرد على نوبات جنون الرئيس (الأميركي) الحيوان».

وأوضح المرشد الأعلى «رغم ملامح البلاهة البادية على الرئيس الأميركي لكننا يجب الا نغفل عن مكر أميركا وحيلتها». وتابع: «إذا قطعت الولايات المتحدة الاتفاق فنحن سنمزقه».

وأضاف خامنئي: «لكن الجميع على ثقة بأن أميركا ستتلقى صفعة اخرى وستهزم أمام الشعب الإيراني».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه ان «أميركا هي التي أسست داعش والحركات التكفيرية.. ألا تتوقعون أن تغضب أميركا من الجمهورية الإسلامية التي وقفت بوجه داعش؟! إنهم غاضبون من نجاح إيران في إفشال خططهم داخل لبنان وسورية والعراق».

ورحب خامنئي، صاحب الكلمة العليا في إيران، بدعم الدول الأوروبية للاتفاق لكنه قال إنه ليس كافيا.

وأوضح «الدول الأوروبية أكدت مساندتها للاتفاق وأدانت ترامب... نحن نرحب بذلك لكن مطالبة ترامب بعدم إلغاء الاتفاق لا تكفي. على أوروبا الوقوف ضد الإجراءات العملية (التي اتخذتها) أميركا».

ورفض خامنئي مقترحات، لاسيما تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات بشأن البرنامج الباليستي الإيراني.

وكان ماكرون قال في مقابلة تلفزيونية: «فلنكن أكثر تطلبا مع إيران بشأن نشاطها الباليستي والصواريخ غير النووية التي تطلقها، وبشأن عملها في المنطقة».

ورد «عليهم تجنب التدخل في برنامجنا الدفاعي.. لا نعتقد أنه من المقبول أن يمارس الأوروبيون التنمر على غرار أميركا».

وأضاف: «هم يسألون لماذا تملك إيران صواريخ؟ لماذا تملكون أنتم صواريخ؟ لماذا توجد لديكم أسلحة نووية؟».