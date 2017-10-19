هددت مدريد أمس، بتعليق الحكم الذاتي في اقليم كتالونيا إذا لم تتراجع حكومته عن مساعيها الانفصالية، بعد الاستفتاء الذي جرى الاسبوع الماضي.

وجاء ذلك قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة المركزية لزعيم كتالونيا كارلس بيغديمونت لتوضيح موقفه تجاه الانفصال اليوم.

وفي كلمة ألقاها في البرلمان، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه «يتعين على النواب محاولة إقناع زعيم كتالونيا بالتراجع عن طموحاته بالانفصال، بهدف وضع حد نهائي للتوتر السياسي القائم في البلاد».

وطالب راخوي زعيم كتالونيا الانفصالي «باتخاذ قرار رشيد» وإلغاء محاولة الاستقلال لتجنب تهديد مدريد بحكم الإقليم بشكل مباشر.

وجاءت مطالبة راخوي في البرلمان الوطني الإسباني حيث يسعى لحشد دعم سياسي لتهديده بإعلان الحكم المباشر لكتالونيا اليوم ما لم تتراجع حكومة الإقليم عن خطط الانفصال.

ويتطلب تنفيذ هذا التحرك تصويتا في مجلس الشيوخ الإسباني فقط والذي يحظى الحزب الشعبي بزعامة راخوي بالأغلبية المطلقة فيه.

وقال راخوي «أطالب بودجمون باتخاذ قرار رشيد، بأسلوب متوازن، ووضع مصلحة جموع المواطنين أولا» مشيرا إلى مواطني الإقليم والمواطنين في باقي إسبانيا. ويتمتع الإقليم بالحكم الذاتي وينتج خمس ثروة إسبانيا وله لغته وثقافته الخاصة.

ومهلة اليوم هي الفرصة الأخيرة أمام بوغديمونت للتخلي عن إعلان الاستقلال الذي اعتبرته مدريد غير قانوني.