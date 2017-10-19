أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري امس على أنه "لا مساس بمكافآت المواطنين العاملين بمواقع العمل التابعة للوزارة" مؤكدا السعي لاقرار مزايا وبدلات جديدة لتشجيع العنصر الوطني على الالتحاق بالعمل في مواقع مختلفة.



وقال بوشهري لـ (كونا) إن الوزارة ارتأت إقرار مجموعة من المزايا والبدلات للمهندسين والفنيين من المواطنين العاملين في مواقع معينة وذلك بعد أن لوحظ عزوف العنصر الوطني عن الالتحاق بالعمل فيها.



وأوضح ان قرار وقف المكافأة الخاصة يقتصر فقط على المعينين الجدد "بعد أن أصبحت أعداد الموظفين من المواطنين في تلك المواقع تفوق الأعداد المطلوبة" مؤكدا أن "المكافآت لا علاقة لها بالكادر الوظيفي".