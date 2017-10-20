أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تعديلا وزاريا تضمن تعيين 6 وزراء جدد وخروج 4 وزراء من التشكيلة السابقة، وتولي وزيرين في التشكيلة السابقة حقائب وزارية جديدة.

كما تضمن التعديل استحداث 3 وزارات دولة، وإضافة مهام جديدة لـ 3 وزراء من الذين احتفظوا بمناصبهم.

جاء هذا في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سمو الشيخ محمد بن راشد في أولى التغريدات انه يعلن هذا التعديل الوزاري في حكومة الإمارات، «تجديدا للدماء وتحفيزا للتغيير واستعدادا للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا».

وتابع أن هذا التغيير جاء بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات واعتماد «رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد».

وأضاف أن «الحكومة الجديدة هي حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة وهدفها تطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث وإشراك الشباب في قيادة المسيرة».

وتضمن التعديل استحداث 3 وزارات دولة، للذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والأمن الغذائي المستقبلي.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد تعيين عمر بن سلطان العلماء (27 عاما) كوزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسارة الأميري (30 عاما) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وتعيين مريم المهيري وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة.

كما تم تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين، وذلك خلفا لصقر غباش، وتعيين حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع، خلفا لنجلاء العور.

وتم تعيين زكي نسيبة وزيرا للدولة، خلفا لراشد بن أحمد بن فهد.

وتولى وزيران في التشكيلة السابقة حقائب وزارية جديدة، حيث تم تعيين نهيان بن مبارك (وزير الثقافة وتنمية المعرفة في التشكيلة السابقة) وزيرا للتسامح، خلفا للبنى بنت خالد القاسمي، فيما تم تعيين نورة الكعبي (وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في التشكيلة السابقة) وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة.

كما أعلن رئيس الحكومة إضافة مهام جديدة لـ 3 وزراء من الذين احتفظوا بمناصبهم.

وقال إنه أضاف لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي أحمد بالهول ملف المهارات المتقدمة، ليكون وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، كما تم تكليف بالهول أيضا برئاسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وأعلن تولي وزير الطاقة سهيل المزروعي ملف الصناعة في الدولة ليكون مسؤولا عن تطوير الصناعة وخاصة المتقدمة.

كذلك أعلن عن تولي وزير الصحة عبدالرحمن العويس إضافة لمهامه الحالية منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني (المنصب الذي كانت تشغله نورة الكعبي وزيرة الثقافة الجديدة). كما تم تعيين عبدالله محمد بن طوق أمينا عاما لمجلس الوزراء.

ووجه نائب رئيس الإمارات الشكر للوزراء الذين خرجوا من التشكيلة الجديدة، مشيرا إلى أن «صقر غباش (وزير الموارد البشرية والتوطين) قضى 4 عقود من حياته في خدمة بلده مخلصا ومتفانيا ومحبا للناس.. لك من شعب الإمارات التقدير يا صقر».

كما شكر كلا من لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح السابقة، مشيرا إلى أنها «رفعت اسم الوطن في المحافل ومثلت المرأة العربية خير تمثيل».