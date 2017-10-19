أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الخميس، أن حكومة الوحدة الفلسطينية التي يمكن أن تشكلها حركتا فتح وحماس يجب أن تتعهد نبذ العنف وان تعترف بإسرائيل.

وصرح غرينبلات في بيان، "الولايات المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية (للشرق الاوسط) ألا وهي ان أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية".

ولم تتأخر حركة حماس عن الرد حيث اعتبرت مطالب المبعوث الأميركي حول المصالحة أنها تشكل "تدخلاً سافراً" بالشأن الفلسطيني.