قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، إن قواتها الأمنية الاتحادية لم تنسحب من أي مدينة استعادتها من قوات البيشمركة الكردية أخيرا.

وأضاف المستشار الإعلامي لوزير الداخلية وهاب الطائي في بيان ردا على الأنباء التي تم تداولها حول انسحاب القوات العراقية من محافظة (كركوك)، إن القوات الأمنية العراقية من الشرطة الاتحادية والرد السريع وجهاز مكافحة الارهاب والجيش في مواقعها متمركزة ولم تنسحب.

ونقل عن قائد شرطة (كركوك) تأكيده أن الوضع مستقر ومراكز الشرطة وكل الأجهزة الأمنية تعمل بشكل طبيعي جدا وان ما تقوم به بعض وسائل الإعلام التي وصفها بالمغرضة والمزعومة ما هي الا محاولات يائسة لارباك الشارع العراقي والقوات الامنية.