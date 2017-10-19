أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس ، أنها ستمضي قدما في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا بعد دقائق فقط على تلويح رئيس الإقليم بإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا واصلت مدريد سياسة "القمع".

وقالت الحكومة في بيان، إنها "ستمضي في الإجراء كما تنص عليه المادة 155 من الدستور لإعادة الشرعية إلى كتالونيا"، في إشارة إلى مادة تتيح لمدريد السيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في هذا الإقليم في ظروف استثنائية.

وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا بعد غد السبت، لتفعيل إجراءات تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.