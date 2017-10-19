

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان أربعة سوريين كانوا ينوون تنفيذ عمليات تفجيرية . وقال بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة اليوم إن "المديرية العامة لأمن الدولة، في حربها الاستباقية ضد الإرهاب، تمكنت من توقيف خلية في منطقة حاصبيا ( جنوب لبنان) ، تتألف من أربعة سوريين كانوا يرصدون مواقع استراتيجية تمهيدا لتنفيذ عمليات تفجيرية في لبنان".

وأضاف البيان أنه " بنتيجة التحقيقات، اعترف الرأس المدبر للخلية بأنه أنشأ مجموعات مؤيدة لداعش على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر تعليمات وصورا حول كيفية صناعة الأحزمة والسترات الناسفة والألغام، فضلا عن الترويج لبيانات تحريضية مذهبية، وأخرى تطال رئيس الجمهورية والجيش اللبناني وتواصله مع عناصر إرهابية داخل مخيم عين الحلوة وفي سورية والعراق".

واعترف الموقوف، بحسب البيان، أنه "أعلن في تسجيل صوتي نيته الاستشهاد في صفوف داعش واستعداده لتنفيذ أعمال إرهابية تطال أحد الأحزاب اللبنانية وكازينو لبنان وبعض الملاهي الليلية والتقاطه صورا لطائرة مروحية تابعة لقوات الطوارئ الدولية أثناء هبوطها وإقلاعها في منطقة مرجعيون".

وطبقا للبيان ، فأنه تم تسليم السوريين الأربعة إلى فرع مخابرات الجيش في الجنوب