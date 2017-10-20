أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامها الكامل بالاتفاق النووي الإيراني وتأييدها بيان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الصادر في ال16 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في ختام اجتماعهم الأول من قمتهم التي تستمر يومين مساء امس الخميس والذي بحثوا خلاله قضايا الهجرة والأمن والدفاع والعلاقات الخارجية.

ودعت الدول الأعضاء كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل وغير المشروط دون تأخير لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والتخلي عن برامجها النووية والصواريخ الباليستية بطريقة كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك استبعد في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع أي وساطة للاتحاد الأوروبي حول قضية إقليم كاتالونيا.

وقال انه "ليس هناك مجال لأي نوع من الوساطة أو مبادرة أو عمل دولي في قضية اقليم كاتالونيا".

وحول قضية الهجرة قال توسك إن "الدول الأعضاء اتفقت على انخفاض تدفقات الهجرة بشكل ملحوظ وعدد الوفيات في البحر".

وأضاف أن "الدول الأعضاء أكدت أهمية العمل مع السلطات الليبية وجميع الدول المجاورة لها لتعزيز قدرات ادارة الحدود ودعم تنمية المجتمعات المحلية في ليبيا على طول طرق الهجرة".

واشار توسك الى ان هناك فرصة حقيقية لاغلاق طريق وسط البحر المتوسط، متوقعا ان يتم تحقيق نتائج ملموسة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.