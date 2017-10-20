قال مصدر أمني عراقي، إن الهدف من عملية منطقة التون كوبري القريبة من أربيل والتي سيطر عليها الجيش العراقي صباح اليوم، هو فرض السيطرة الكاملة على كركوك، مؤكدا أن لا نيه لديهم للتوغل نحو أربيل.

وكانت استعادت القوات العراقية،اليوم الجمعة، السيطرة على بلدة التون كوبري، آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في محافظة كركوك والتي تبعد 50 كلم عن مدينة أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان.

وأفاد مسؤول امني عراقي أن "وحدات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب دخلت إلى وسط ناحية التون كوبري وسط اشتباكات لكنها تمكنت من اقتحامها ورفع العلم العراقي على مبنى الناحية".