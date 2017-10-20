قال مصدر امني عراقي اليوم الجمعة، إن حركة التنقل بين أربيل باقليم شمالي العراق ومحافظة كركوك(شمال) توقفت بشكل تام، عقب سيطرة القوات الحكومية الاتحادية على ناحية التون كوبري التي تبعد نحو 40 كم عن مدينة أربيل.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي ، إن حركة التنقل بين محافظتي اربيل وكركوك توقفت بشكل تام اليوم، بسبب الاشتباكات بين قوات البيشمركة وبين القوات الاتحادية، مضيفا العبيدي أن القوات الاتحادية بعد فرض سيطرتها على كامل ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك، فرضت سيطرتها ايضا على الحاجز الامني عند مدخل الناحية من جهة اربيل، والمعروف بسيطرة اربيل.

وتابع ان القوات العراقية عززت تواجدها بالحاجز الامني ونشرت اليات مدرعة، مبينا ان قوات البيشمركة انسحبت من مواقعها تحت اطلاق النار الكثيف باتجاه طريق اربيل.