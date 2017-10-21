أعلن وزير الداخلية الإيطالية، ماركو مينيتي، امس توقيعه ونظرائه في مجموعة السبع، اتفاقا مع كبرى شركات مواقع التواصل ومحركات البحث في العالم (فيسبوك وغوغل وتويتر ومايكروسوفت)، للتصدي للإرهاب على شبكة الإنترنت.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن مينيتي، قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في جزيرة «إيسكيا» جنوب إيطاليا، إن «الاتفاق يرمي إلى إعاقة عمليات التجنيد للتنظيمات المتطرفة عبر شبكة الانترنت».

وأضاف، في ختام اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع أن الاتفاق يرمي أيضا لمنع الخطاب الذي يحض على العنف، وبث التعليمات لتنفيذ الهجمات، وتداول معلومات تركيب الأجهزة المعدة للتفجير، مع التقليل إلى أقصى حد ممكن من أنشطة الترويج للجماعات المتشددة الكترونيا. وحضر اجتماعات «إيسكيا»، مندوبون عن شركات فيسبوك وغوغل وتويتر ومايكروسوفت.

ولفت مينيتي، إلى أن «الانترنت وسيلة خلاقة مفعمة بالحرية، ولا يمكننا أن نسمح بأن تكون مسرحا لبرامج ضارة من الإرهاب والكراهية».

كما أشار الوزير الى أن الاتفاق الموقع «يتم الإعداد له منذ شهور، واستثمرت إيطاليا الكثير من أجل إنجازه».

وتابع أن «نحو 80% من التطرف مصدره شبكة الإنترنت، ولهذا كان علينا أن نتدخل في هذا الحقل أيضا، حتى لا يقتصر العمل على محاربة الإرهاب في سورية والعراق».

وبدأت اجتماعات مجموعة السبع، امس الاول برعاية الرئاسة الدورية الإيطالية، حيث ترأسها وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، وفق بيان رسمي.

ووفق البيان نفسه، فإن «أعمال اللقاء ركزت على الأنشطة الوقائية الرامية لمكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت، والتعاون من خلال تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، سيما على صعيد التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب، وتوسع أنشطة التنظيمات المتطرفة».

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيطاليا.

وشارك في الاجتماعات كذلك كل من المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، والمفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، والأمين العام لجهاز الشرطة الدولية «الإنتربول»، يورغن ستوك.