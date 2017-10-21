اكد مسؤول في الحزب المحافظ الحاكم في اسبانيا امس ان «هامشا» ما زال موجودا لتجنب تعليق شامل او جزئي للحكم الذاتي في كتالونيا حيث يهدد الانفصاليون باعلان الاستقلال.

وفي تصريح لإذاعة «كادينا سر»، قال المسؤول الثالث في الحزب الشعبي فرناندو مارتينيز-مايو «طالما ان الاستقلال لم يعلن، واذا ما تراجع (الرئيس الاقليمي كارليس بوتشيمون) فان الهامش موجود، لتجنب تعليق الحكم الذاتي.

وفيما تواجه اسبانيا اسوأ ازمة سياسية منذ عودة الديموقراطية في 1977، اضاف ان «بوتشيمون يستطيع التصحيح» طالما لم تعقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الموضوع. ومن المفترض ان يعقد مجلس الشيوخ هذه الجلسة اواخر اكتوبر.