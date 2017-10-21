اقترح وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء، حسن زيد، تعليق الدراسة لمدة عام وإرسال الطلاب والأساتذة الى جبهات القتال من أجل «حسم المعركة» على حد قوله.

وكتب زيد على صفحته في موقع فيسبوك امس «ماذا لو توقفت الدراسة لعام وتوجه الشباب كلهم ومعهم أساتذتهم للتجنيد؟ ألن نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم المعركة؟».

والأحد الماضي بقيت قاعات الدراسة في غالبية المدارس الواقعة في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، وخصوصا صنعاء، خالية من تلامذتها في اول أيام العام الدراسي الجديد، بسبب إضراب الأساتذة لعدم تسلمهم رواتبهم.

وكانت المدارس اضطرت الى تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة أسبوعين في ظل استمرار عجز المتمردين عن دفع رواتب الأساتذة الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ نحو عام.

واعتبر زيد أنه يجب الاستفادة من بقاء الطلاب خارج مدارسهم في ظل استمرار إضراب المعلمين.

وكتب ردا على تعليقات رافضة لاقتراحه «هاأنتم تغلقون المدارس بمبرر الإضراب، وعندما نفكر في كيفية الاستفادة من الظروف القاهرة تتنابحون».

وجاء في أحد التعليقات ردا على اقتراحه «ماذا لو تركنا الطلاب صناع المستقبل يدرسون وبرعاية التربويين، وراح الوزراء وحراساتهم الشخصية والمشرفون للجبهات؟ نكون بذلك حققنا النصر وضمنا مستقبلا مزدهرا».

كما ورد في تعليق آخر «معقول هذا الكلام من رجل متعلم ومن وزير شباب ورياضة؟».

إلى ذلك، قتل قيادي وعنصران في تنظيم القاعدة في اليمن في ضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها أميركية في محافظة ابين الجنوبية، حسبما أفاد أمس مسؤولان محليان.