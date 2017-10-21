قتل أكثر من 40 شخصا في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدين في افغانستان امس، ففي الهجوم الأول الذي استهدف مسجدا للشيعة في كابول، قتل 32 شخصا على الاقل بينهم اطفال ونساء واصيب 41 آخرون بجروح فيما كان الناس يتجمعون لصلاة العشاء.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول عبد البصير مجاهد: «للأسف هذا المساء فجر انتحاري نفسه وسط المصلين داخل مسجد في حي داشت بارشي في كابول»، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدامي حتى الآن.

وفي الاعتداء الاخر، قتل 10 اشخاص على الاقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدا للسنة في ولاية غور الفقيرة والبعيدة في وسط افغانستان.

وأكد حاكم المنطقة التي وقع فيها الاعتداء محسن دانيشيار أن الحصيلة تزيد بكثير عن 30 قتيلا، مشيرا إلى وجود قائد كبير في الشرطة، يعتقد انه كان هدف الهجوم، ضمن القتلى، لكن حاكم الولاية أفاد وكالة فرانس برس بأنه يمكنه فقط تأكيد مقتل 10 اشخاص، بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن 15 شخصا على الأقل قتلوا و5 اخرين اصيبوا في اعتداء غور.