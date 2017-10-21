

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم السبت ان علاقات بلاده مع السعودية تشهد "نموا مطردا" في المجالات كافة خاصة في قطاعات الطاقة والنفط والتجارة والصناعة.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة النفط العراقية عقب وصول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح الى بغداد في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال النفط.

قالت فيه إن العراق زاد اليوم السبت صادرات النفط من منطقة البصرة الجنوبية 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول كركوك الشمالية.

ونقلت الوزارة في بيان عن وزير النفط جابر اللعيبي قوله إن الزيادة في صادرات البصرة تحافظ على إجمالي إنتاج النفط العراقي ضمن حصته في أوبك.

وأوضح البيان ان زيارة الفالح لبغداد تأتي في اطار عمل المجلس التنسيقي بين البلدين "الذي سيقوم بوضع الآليات المناسبة للاسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي".



ونقل البيان عن الفالح اشادته بعمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في المجالات كافة ومنها القرارات المتعلقة بخفض انتاج النفط.

وكان الفالح قام بزيارة لبغداد في ال22 من مايو الماضي بحث خلالها مع اللعيبي وعدد من المسؤولين الآخرين بالحكومة العراقية سبل التنسيق في مجال تصدير النفط.







