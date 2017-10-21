السعودية والامارات تدينان الهجوم الارهابي في صحراء الواحات

قرقاش : مسؤوليتنا العربية والاسلامية والانسانية واضحة في رفض الارهاب





أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعملية الإرهابية التي وقعت في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدت إلى استشهاد عدد من قوات الأمن المصرية.



وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها معربا عن ثقته المطلقة بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الأشقاء في مصر عن عزمهم على التصدي ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جمهورية مصر العربية من كل مكروه.

من ناحية آخرى دانت دولة الامارات بشدة اليوم السبت الهجوم "الارهابي" الذي تعرضت له قوات الأمن المصرية أمس الجمعة في (صحراء الواحات) بمحافظة الجيزة.

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية (وام) في بيان عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية الدكتور أنور قرقاش قوله ان "دولة الامارات تقف قلبا وقالبا مع جهود الحكومة المصرية في التصدي للارهاب الذي يسعى الى تقويض أمن مصر والمصريين".



واضاف ان "هذه الجريمة الارهابية الأخيرة لن تنال من عزيمة مصر على اجتثاث الارهاب".



واكد قرقاش "دعم الامارات للحكومة المصرية في جميع الاجراءات التي تتخذها لمواجهة الارهاب وثقتها التامة بأن من ينوي الشر لمصر لن ينجح في مساعيه الشريرة".



وقال قرقاش ان "مسؤوليتنا العربية والاسلامية والانسانية واضحة في رفض الارهاب أو أي تبرير له ودعمنا التام لمصر".

واعرب عن خالص تعازي الامارات للشعب والحكومة المصرية واسر الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها أعربت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة عن إدانتها الشديدة للهجوم على قوة أمنية في محافظة (الجيزة) قرب العاصمة المصرية والهجومين على مسجدين في أفغانستان.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر رسمي قدمه بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين متمنيا للمصابين سرعة الشفاء ومجددا "تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف".

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أعلن في وقت سابق أمس الجمعة ، عن وقوع عدد من رجال الشرطة المصرية في هجوم شنه فيما إسلاميون متشددون بصحراء الواحات في محافظة الجيزة، على بعد 135 كيلومترا من القاهرة،أسفر عن مصرع 52 قتيلا وستة مصابين.





