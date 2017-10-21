عقدت الجمعية العامة لمحكمة التمييز اجتماعها السنوي بمناسبة بدء العام القضائي الجديد برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رئيس محكمة التمييز وحضور نائب رئيس المحكمة المستشار خالد سالم ووكلاء ومستشاري المحكمة وذلك للنظر في توزيع العمل على دوائر المحكمة.

وقد ألقى المستشار رئيس المحكمة كلمةً رحب فيها بالحضور رجال القضاء وأشاد بالجهد الكبير الذي يبذلونه في فحص الطعون والفصل فيها، بما أسهم في تعزيز مسيرة المحكمة في إرساء المبادئ القانونية، كما أوضح الواقع العملي والصعوبات التي تعترض سير العمل وسبل تذليلها بما يختصر فترة نظر وإنجاز الطعون.

كما أشاد بالدعم الذي يبذله العاملون في المحكمة وفي وزارة العدل لحسن سير العمل وتمنى للجميع عاماً قضائياً يتسم بالإنجاز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وولي عهده الأمين.

وقد تمت مناقشة مشروع توزيع العمل والقرارات المتعلقة بسير العمل في المحكمة واعتمادها