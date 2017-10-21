انخفض سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 94ر53 دولار أمريكي مقابل 22ر54 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من الهبوط الحاد في صادرات الخام العراقية بسبب التوترات في إقليم كردستان بعد ضغوط على الاسعار من ضعف بيانات الطلب على النفط.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا ليصل الى مستوى 75ر57 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الامريكي 18 سنتا ليصل الى مستوى 47ر51 دولار.