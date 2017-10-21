يبدأ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأربعاء المقبل جولة بالشرق الأوسط تتضمن زيارة السعودية والامارات وقطر لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها سبل مكافحة الإرهاب وتمويله.

وذكر منوتشين في بيان امس الجمعة ان وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر سترافقه في جولته التي تستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري وتشمل كذلك زيارة إسرائيل.



وأوضح ان الجولة ستشهد مشاركته في اجتماعات وفعاليات رسمية لتعزيز "العزم المشترك" على مكافحة تمويل الإرهاب.



وقال ان "رحلتنا الى الشرق الأوسط ستركز على مكافحة تمويل الإرهاب والنشاطات غير المشروعة مع البناء على مبادرات الامن القومي ومكافحة الإرهاب المهمة التي تطورت بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناجحة الى المنطقة في مايو" الماضي.



وأضاف ان الجولة ستشهد كذلك "الانخراط مع الشركاء في الشرق الأوسط بشأن الاستراتيجية الجديدة لادارة ترامب تجاه مواجهة التأثير المزعزع للاستقرار من جانب ايران في المنطقة".