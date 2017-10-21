كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن إصدار (42) ترخيص إعلان جديد وتجديد (121) إعلان.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة التراخيص الصحية عبد اللطيف الشرهان بأن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد (252) ترخيص برسوم بلغت 14263 د.ك ، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات ، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار 29 ترخيص صحي جديد ، تجديد 57 ترخيص صحي ، وبدل فاقد 3 تراخيص , إصدار 2 ترخيص جديد لمركبات نقل مواد غذائية ، وتجديد 36 ترخيص مركبة نقل مواد غذائية , و 24 ترخيص لمحلات صحي جديد وتجديد17 ترخيص وبدل فاقد 3 تراخيص , 3 تصاريح نقل وتوزيع مياه الشرب (غير مخصص للبيع) تجديد , و 3 تراخيص دراجات هوائية (آيس كريم) وتجديد واحد ,



فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار 42 ترخيص إعلان جديد وتجديد 121 إعلان ، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات 9 ترخيص جديد وتجديد 83 ترخيص ، و 33 رخصة إعلانات محلات وتجديد 32 , وتجديد ترخيص إعلان الأسطح و تجديد ترخيص إعلانات مؤقتة (المناسبات) و تجديد إعلان خدمة سيارات وتجديد (3) تراخيص إعلان استدلالي .