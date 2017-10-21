قدم سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي جاسم البديوي أوراق اعتماده الى صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الاكبر الدوق هنري سفيرا محالا لدولة الكويت لدى لوكسمبورغ.

وقال السفير البديوي في تصريح، اليوم السبت انه قام بنقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه الى دوق لوكسمبورغ الاكبر وتمنيات سموه بمزيد من التقدم والرخاء لدوقية لوكسمبورغ الصديقة.

واضاف انه تباحث مع الدوق هنري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يربطهما العديد من القواسم المشتركة التي تساهم في توفير المناخ الملائم لتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الاصعدة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.

واشار السفير البديوي الى ان الدوق هنري اكد عزمه إيعاز المؤسسات اللوكسمبورغية المتعددة والمعنية بالتطوير والتنمية بحث سبل تعزيز العلاقات المالية مع دولة الكويت وذلك سعيا لتفعيل هذا الشق من العلاقات الثنائية بين الطرفين.

واوضح السفير البديوي ان هناك فرصا عديدة للتعاون ما بين البلدين لاسيما الاستفادة من الخبرة اللوكسمبورغية في مجال الخدمات المالية والاستثمارية والاقتصادية مشيرا الى ان مكانة لوكسمبورج كثاني أكبر مركز مالي في العالم بعد الولايات المتحدة تمكنها من توفير الخبرة الملائمة للاستفادة منها في هذا المجال