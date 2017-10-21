بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا اشتباكات رجال الأمن مع خلية إرهابية في منطقة الواحات بالجيزة والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من الضباط ورجال الشرطة وإصابة عشرات آخرين .

مؤكدا سموه رعاه الله وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومعربا عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه الخلايا الإرهابية والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ،ببرقية تعزية إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا اشتباكات رجال الأمن مع إحدى الخلايا الإرهابية سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء من ضباط ورجال الشرطة فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.