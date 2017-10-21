عبد الله : " الدهون " و" البدانة" من اهم اسباب الاصابة بسرطان الثدي

حنان عبد المعبود

قدمت الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان " كان " محاضرة توعوية في مجمع سليل الجهراء بالتعاون مع فريق الوقاية غاية التطوعي وضمن انشطة وفعاليات الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي " انت تستحقين اهتمامنا " في شهر اكتوبر .

من جانبها اشارت عضو مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية لحملة (كان) والمشرفة على فعاليات حملة " انت تستحقين اهتمامنا " د.حصة الشاهين الى ان الحملة حرصت على الوصول الى كافة فئات المجتمع من خلال تنظيم العديد من الانشطة والمشاركات المتنوعة في كافة المحافل لتقديم الخدمات التوعوية للجماهير حول مرض السرطان، حيث قامت مؤخرا بالمشاركة في عدة معارض من بينها معرض البنك الوطني ومعرض شركة هيلبورتن التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بدعوة من السيدة بشاير الشاهين .

بدورها اشادت اختصاصي علاج الاورام بالاشعاع د.مها عبد الله بتفاعل الجمهور مع المحاضرة ونسبة الوعي الجماهيري بسرطان الثدي، واكدت اهمية التوعية بمرض السرطان باعتبارها من الركائز الاساسية للكشف المبكر عن المرض ومن ثم تحقيق نسب شفاء عالية .

وحذرت عبد الله من خطورة تناول الاغذية غير الصحية وابتاع الانماط غير الصحية للحياة، لما لهما من تاثيرا كبيرا على الاصابة بالسرطانات عامة وسرطان الثدي خاصة، واوضحت ان تناول الدهون بكثرة يتسبب في الاصابة بالسرطان، لان الدهون تخزن على هيئة هرمون الاستروجين والمعروف انه من الهرمونات المغذية لمرض السرطان لذا يعتبر احد اهم عوامل الخطورة المسببة لسرطان الثدي.

ونصحت عبد الله المشاركات بضرورة ممارسة رياضة المشي بشكل دوري وتناول الاطعمة الغنية بالالياف والابتعاد عن العادات الغذائية الضارة وتجنب الافراط في تناول الدهون والسكريات والمياة الغازية وما غيرها من الاطعمة المسببة للسمنة والبدانة فضلا عن الاقلاع عن التدخين، ولفتت الى ان السمنة والتدخين ايضا من عوامل الخطورة بسرطان الثدي