زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 21%

اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة التعاون الوثيق والتنسيق بين البلدين في القضايا الاقليمية.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر في الرئاسة التركية قولها ان "اردوغان بحث في اتصال هاتفي مع بوتين مساء أمس الجمعة العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية منها جهود تفعيل مناطق خفض التوتر في سوريا خاصة بمحافظة ادلب ومفاوضات العاصمة الكازاخية أستانا".



واضافت ان "الجانبين ناقشا ايضا التعاون القائم بين انقرة وموسكو في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة" مؤكدين ان "الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية".



وفي هذا الصدد رحب الزعيمان بزيادة قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.