أعلنت جمعية صندوق إعانة المرضى انھا حصلت على شھادة نظم ادارة الجودة (الايزو 9001 ( من شركة (اوبشنز) البريطانیة.

وقال محمد بن ناجي أمين سر الجمعية في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان حصول الجمعية على ھذه الشھادة يعد انجازا مھما خصوصا أنه جاء في وقت تتطور فيه النظم الإدارية بشكل كبير،وأصبح العمل بالمعايیر والجودة العالمیة أمرا ضروريا لنجاح المؤسسات ومواصلة تقدمھا.

وأوضح بن ناجي ان حصول الجمعية على شهادة الأيزو9001 امتداد وتعمیق لاھتمامات مجلس الادارة بالجمعية وسعیه لرفع مستوى أداء جمیع الموظفین بالاضافة الى رفع مستوى الخدمات والعملیات الادارية والتنظیمیة والتشغیلیة الموجھة لدعم المرضى المحتاجین والمنكوبین وضحايا الكوارث والحروب في الكثير من بقاع العالم .

مؤكداً ان ذلك يأتي عبر الالتزام بتنفیذ مقايیس ومعايیر عالمیة سواء في أعمال الجمعية الادارية أو المیدانیة في داخل الكويت أو خارجها حیث يتم تقديم المساعدات الطبية على المرضى المعوزين داخل الكويت من خلال ادارة العمل الطبي فضلا عن تقديم الاغاثات الطبية والمساعدات الصحية ومختلف الأنشطة للمرضى المعسرين ومتضرري الكوارث الطبيعية وضحايا الحروب.

. وأضاف قائلا : ومما لا شك فيه ان تعمیق العمل بمعايیر ومقايیس (الآيزو 9001 ) من شأنه أن ينعكس ايجابا على المستفیدين من خدمات الجمعية وتحسین جودة ونوعیة الخدمات المقدمة لهم ، سواء المرضى المعسرين أو الحالات المرضية التي تتلقى الدعم والمساعدة أو منكوبي الكوارث الطبیعیة والحروب من حیث سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

ولفت بن ناجي الى أن الجمعية تستخدم في تنفیذ أعمالھا حالیا أحدث الأنظمة والبرامج الالكترونیة ووسائل الاتصال الحديثة في كافة اداراتها بالاضافة الى التواصل مع الجهات المتعاونة من داخل الكويت وخارجها والتي تمتاز بالسلاسة والسھولة على اعتبار ان الجمعية تمثل الذراع الطبي للمؤسسات الخيرية الكويتية واللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة .



من جانبه وصف الدكتور يوسف الوتار المشرف على الشهادة حصول جمعية صندوق اعانة المرضى على شهادة الايزو 9001 بأنه انجاز اداري يحسب للقائمين على الجمعية لانه يوجد الكثير من المؤسسات المماثلة والتي لم تتمكن من الوصول الى تحقيق الاشتراطات اللازمة من تنفيذ الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية واتمام واعداد العمليات الوظيفية التي يتطلبها الحصول على شهادة الايزو ، وثمن جهود الموظفين المشاركين والذي تمكنوا خلال سنتين من تنفيذ كافة المتطلبات التدريبية والعملية واعداد العمليات المطلوبة ليصلوا الى الهدف المنشود .

أما احمد العلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التشغيلية بالجمعية فقد بين ان الجمعية انطلقت لتحقيق الهدف بالتعاقد مع الشركة في يونيو 2015 بعدها تم عقد عدد من المحاضرات التعريفية بنظام الجودة في شهر اكتوير من نفس العام ، وعلى اثرها تم ترشيح عدد 27 موظفا من مختلف ادارات الجمعية لحضور الدورات التدريبية للتعرف على كيفية اعداد وصياغة الاجراءات الخاصة بالعمل وكيفية التوثيق وتم الانتهاء منها في شهر يناير من عام 2016 بعدها انطلق المشاركون في اعداد العمليات الوظيفية والنماذج المرتبطة بها بعد عدة جلسات نقاشية تم خلالها تحديد المهام الادارية لكل ادارة من قبل 19 عضو من المتدربين خلال مارس2016 ، ثم كانت دورة التدقيق الداخلي لممثلي الادارات لنظام ضبط الجودة في ابريل 2016 ، بعدها جاء برنامج تدقيق المحاكاة وبرنامج التدقيق الخارجي الذي تم الانتهاء منه في يونيو الماضي 2017 وبعدها كان بفضل الله تعالى اجتياز كافة مراحل الحصول على الشهادة وتحقق المراد بعون الله .