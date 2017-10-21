ذكر القيادي في حركة (حماس) الفلسطينية طاهر النونو اليوم السبت ان الحركة ترغب في "علاقات قوية" مع ايران مؤكدا قطع "شوط كبير" في "تقوية العلاقات الاستراتيجية" معها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء (تسنيم) الايرانية شبه الرسمية على هامش زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى من حركة (حماس) للعاصمة الإيرانية طهران حاليا.



وقال النونو "نحن نريد علاقات قوية مع ايران ولن نتخلى عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة" مضيفا "اننا قطعنا شوطا كبيرا في إعادة تقوية العلاقات الاستراتيجية مع طهران".



ووصف زيارة وفد (حماس) لطهران بأنها تأتي في إطار العلاقات الثنائية مع دولة "صديقة".



وكان وفد رفيع المستوى من قيادات (حماس) برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وصل الى طهران امس الجمعة.



وذكرت وسائل اعلام مقربة من الحركة ان الوفد سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة التي تستغرق اياما عدة لبحث أحدث المستجدات على الساحة الفلسطينية خاصة ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية الى جانب استعراض العلاقات بين الجانبين.