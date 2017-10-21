دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم السبت الى وقف التهديدات العسكرية والشروع بحوار "عاجل" بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق لتطويق الازمة الناجمة عن الاستفتاء الذي اجرته اربيل أواخر سبتمبر الماضي.

واكد معصوم في كلمة خلال احتفالية بذكرى تأسيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق "الاهمية المطلقة" للحوار "لدرء مخاطر التفرقة والتشظي والاحتراب" لا سيما بعد اندلاع خلافات عميقة وأبرزها الازمة الناتجة عن الاستفتاء الذي اجراه إقليم كردستان العراق.



وأشار الى ضرورة "الشروع فورا" بوضع حلول "عاجلة وعادلة ومقنعة للجميع" تهدف الى تجاوز الازمة الراهنة في المناطق المتنازع عليها "ووقف التهديدات العسكرية والتجاوزات والاعتداءات وطمأنة المواطنين بالحرص على حمايتهم ورعايتهم".



وحث جميع الاطراف على المصارحة بصفتها أساسا للتصالح والاتفاق الثابت على الالتزام بالدستور "كمرجعية جامعة وحامية للتفاهمات والاتفاقات والمبادرات".



يذكر ان الازمة بين بغداد واربيل تفاقمت الى مستويات غير مسبوقة بعد اجراء استفتاء اقليم كردستان العراق في ال25 من شهر سبتمبر الماضي وهو ما ردت عليه بغداد بنشر قواتها في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها