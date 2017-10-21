انطلقت في بغداد اليوم السبت اعمال الدورة ال44 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة 400 شركة محلية وعربية واجنبية في مختلف الاختصاصات.

وقال وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي في كلمة خلال حفل الافتتاح ان "تزامن المعرض مع تحرير المدن المغتصبة من قبل الارهاب انما هو رسالة واضحة بأن العراق مستعد للتعاون في مجال الاستثمار واعادة الاعمار وتعزيز علاقاته بشراكات حقيقية تصب في مصالح وعلاقات مشتركة لتلبية حاجاته في جوانب كثيرة وفق سياسية اقتصادية مدروسة".



واضاف ان "انطلاق الدورة بهذه المشاركات والحضور المتميز هو اشارة واضحة ودافع معنوي كونها تزامنت مع تحرر الاراضي مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الامر الذي يتطلب الشروع بالاعمار والبناء وهو ما يعكسه شعار الدورة (حررنا ارضنا وبتعاونكم نبنيها)".

واوضح الجميلي ان المعرض يمثل دعوة لاقامة مشارع استثمارية مع شركات القطاع الخاص والعام العراقي للمساهمة في اعادة الاعمار والبناء.



بدورها قالت مديرة اعلام وزارة التجارة العراقية فوزية حميد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المعرض الذي ستتواصل اعماله على مدار عشرة ايام يمتاز في دورته الحالية بمشاركة نحو 400 شركة من 18 دولة عربية واوربية وآسيوية فضلا عن شركات امريكية كبيرة.

واضافت ان "المعرض شهد مشاركة واسعة من الشركات السعودية والتي فاق عددها ال60 شركة فضلا عن دول اخرى شاركت لاول مرة مثل دولة الامارات العربية المتحدة وايطاليا".



واوضحت حميد ان فعاليات المعرض لهذا العام ستشهد نشاطات اقتصادية واسعة وستفتح المجال امام الشركات الاجنبية الاستثمارية للعمل بالشراكة مع شركات القطاع الخاص العراقي على اعادة اعمار المناطق المحررة من الارهاب.

وشارك في فعاليات الافتتاح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وعدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين