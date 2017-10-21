إخلاء سبيل الممثل بعد حجزه 21 يوما.. وصديقه رهن الاحتجاز على ذمة قضيتين

المجني عليها للتحقيق: جعلاني بحالة نفسية سيئة جدا رغم معاناتي من بعض الأمراض

عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» أن الادعاء العام بصدد إحالة ممثل مسرحي إلى محكمة الجنح لمحاكمته بقضية نصب واحتيال وقعت ضحيتها فتاة كويتية، فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الأسبوع الماضي القبض على صديقه لقيامه بالنصب عليها وسبها وابتزازها ماليا.

وبحسب مصدر أمني، فإن الفتاة كانت قد تقدمت ببلاغ أفادت فيه أنها تعرفت على المتهم في صيف العام 2012 ونشأت بينهما علاقة صداقة وقد أبدى إعجابه بها واستطاع إقناعها بالزواج، ونتيجة ذلك قامت منذ شهر سبتمبر العام ذاته إلى شهر أكتوبر من العام 2014 بإعطائه جميع مبالغ إعانتها الطلابية وتقدر بمبلغ 4800 دينار بواقع 200 دينار شهريا خلال هذه الفترة حيث ادعى أنه بحاجة للمال حتى يتمكن من الزواج بها، ولما أحست أنه غير صادق بمشاعره أنهت علاقتها به.



وأشارت الفتاة إلى أن الممثل عاد بعد عامين من انقطاع العلاقة وتحديدا في شهر أكتوبر من العام 2016 ليعدها بالزواج مرة أخرى ويطلب منها أخذ قرض بنكي له لكي يتمكن من إتمام تجهيزات زواجه بها، وقد اقترضت له مبلغ 10 آلاف دينار على حسابها البنكي، كما عاد في فبراير العام الجاري بحيلة جديدة وأخذت له قرضا مماثلا ليصبح إجمالي القرض الذي منحته له 20 ألف دينار، علاوة على أنها أهدته هدايا أخرى بينها هاتفان نقالان.



وأضافت أنها وبعد شهرين من منحه القرض الثاني طلبت منه الإيفاء بوعده خاصة أنها تعاني من بعض الأمراض التي لا تحتمل معها الكذب والخداع، بيد أنه رد عليها قائلا: «تفكرين بالزواج وأمي بين الحياة والموت في دبي» ، ولما أحست أنه يماطل قامت بالبحث فكشفت كذب ادعائه حيث تبين أن والدته موجودة في الكويت لا في دبي، وهنا أنهت علاقتها به وتوجهت ببلاغ للجهات المختصة.

ولفتت إلى أنها وقعت أيضا بفخ صديق الممثل حيث استغل فترة انقطاع علاقتهما وحاول إيهامها بإعجابه بها وحبه لها ورغبته بالزواج منها، وخدعها هو أيضا بحاجته للمال من أجل أن يتمكن من حل بعض المشاكل التي تواجهها قبل أن يتقدم لخطبتها، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ بطاقتها البنكية عندما يحين راتبها الشهري ويستولي عليه كله ولا يبقي لها شيئا واستمر على هذا الحال لمدة ستة أشهر، كما أجبرها على أخذ بعض الإلكترونيات كأقساط من إحدى الشركات، ولما قررت التوقف عن إعطائه البطاقة قام يتصل بها وهو يسبها ويهددها ويتوعدها بالفضيحة بصور مزعومة لا تعرف عنها شيئا مالم تعطه بطاقتها المصرفية.



وتابعت الفتاة بأقوالها إن المتهمين جعلاها بحالة نفسية سيئة للغاية في الوقت الذي تعاني فيه من بعض الأمراض الأمر الذي جعلها تتقدم ببلاغين ضدهما، حيث قدمت ضد الممثل قضية نصب واحتيال، وضد صديقه قضيتين الأولى نصب واحتيال والأخرى سب وتهديد.



وكشف المصدر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الممثل وأودع الحجز بأمر المحقق وقد خرج أخيرا بكفالة مالية بعدما قضى بالحبس مدة 21 يوما، وتجري إحالة أوراق قضيته إلى محكمة الجنح بتهمة النصب والاحتيال وخداع المجني عليها بغرض حملها على تسليمه مال بحوزتها، فيما ألقت سابقا القبض على صديقه بقضية النصب وأخلي سبيله بكفالة بعد حجز استمر لأسبوع ثم ألقت الأسبوع الماضي القبض عليه مجددا حيث يتم احتجازه حاليا في إدارة المباحث الجنائية على ذمة قضية السب والتهديد.