ذكر مسؤول اليوم السبت أن عدد القتلى في هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في كابول ارتفع إلى 56 .

وقال هداية الله حافظ، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية "الان نعرف أن 56 شخصا قتلوا".



وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن هناك 39 شخصا قتلوا.وأضاف حافظ أن 55 آخرين أصيبوا في الانفجار.

وكان تنظيم"داعش" قد أعلن مسؤوليته اليوم السبت عن الهجوم الدموي على مسجد للشيعة في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التنظيم السني المتطرف فى بيان نقله موقع إخبارى متشدد اليوم إن الهجوم نفذه جهادى انتحاري يدعى ابوعمار التركماني.



وكان هذا الهجوم على مسجد كابول، احد هجومين على مسجدين وقعا أمس الجمعة، وكان انتحاري آخر وراء الهجوم على مسجد في اقليم غور غربىافغانستان، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا.