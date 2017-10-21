علق الرئيس التركي طيب رجب اردوغان على دعوة بلاده لإصلاح الأمم المتحدة، ان ظروف الحرب العالمية الثانية في طرف والظروف الراهنة في طرف آخر، هناك 5 دول (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن) تحدد مصير العالم، النتيجة يحددها ما يصدر عن ألسنتهم... وهذا أمر غير مقبول.



وقال أردوغان ان تركيا هي الدولة الأكثر مكافحة لـ"داعش" ونقول للعالم إنه تنظيم لا علاقة له بالإسلام لكن ثمة أطراف تدعمه بالسلاح، مضيفاً ،"ان ترامب يستخدم عبارة "الإرهاب الإسلامي"، ونحن رفضنا ذلك مراراً، فهل يستطيعون أن يطلقوا نفس الوصف على بوذيين قتلوا مسلمي الروهنغيا.



واوضح ان حضارة الإسلام هي القوة الوحيدة التي تستطيع الحفاظ على الإنسانية للعالم. وهذه حقيقة لا يمكن أن تغيّرها منظمات إرهابية مثل "داعش" أو"القاعدة" أو "بوكو حرام" ولا اضطهاد حكام غير مؤهلين لشعوبهم.

واختتم قائلا:" ان المسلمون ليسوا حقل تجارب للحضارات والثقافات والأديان الأخرى" .