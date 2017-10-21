بناء على خطة التوعية التي اعتمدتها مديرة الادارة د عبير البحوه ، اقام قسم التوعية الميدانية في ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة محاضرة توعوية عن "سرطان الثدي".

وذكرت رئيس قسم التوعية الميدانية في ادارة تعزيز الصحة د.نادية المحمود في تصريح صحافي ان المحاضرة أوضحت أهمية الفحص المبكر لعلاج سرطان الثدي.



واشارت الى ان من اهم العوامل التي قد تزيد من نسبة الإصابة لسرطان الثدي هي "العمر" و "التاريخ العائلي" للمرض، فضلا عن الحمل في عمر متقدم، وقلة الرضاعة الطبيعية ، بالاضافة الى زيادة الوزن والخمول.

وشددت د.المحمود على أهمية الفحوصات الثلاث للكشف المبكر عن سرطان الثدي وهي الفحص "الذاتي - الإكلينيكي- الماموجرام"، منوهة ان د.ريم نعيمة قدمت محاضرة عن نوعية الغذاء التي تساعد في خفض المرض، فضلا عن قيام د.ابتهال العوضي بإقامة ورشة عمل عن طريقة الفحص الذاتي واهمية الكشف المبكر.



وبينت ان هذه المحاضرة عبارة عن سلسلة من الفعاليات التي تقوم بها ادارة تعزيز الصحة لنشر التوعية والتثقيف الصحي بين الجمهور للوقاية من الأمراض.