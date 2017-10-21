استنكرت الحكومة الأردنية اليوم بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوى الأمن والجيش في منطقة (الواحات) بمحافظة الجيزة غربي مصر ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

أكد وزير الاعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في تصريح صحفي وقوف بلاده الى جانب مصر في "تصديها للارهاب وعصاباته الاجرامية التي تستهدف امن مصر الشقيقة واستقرارها".

وشدد المومني على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية ل"مكافحة الإرهاب والافكار الظلامية والعقليات الإجرامية للارهابيين ولا سيما بعد النجاحات التي تحققت في مكافحة عصابة (داعش) الارهابية ومن يحذو حذوها".

وعلى الصعيد ذاته بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا حادث الاشتباكات في صحراء (الواحات).

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن العاهل الأردني أعرب في برقيته عن إدانته "الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته عصابات إجرامية" مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.

وذكرت أن الملك عبد الله أعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا المصاب متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان بدءا من صباح اليوم وحتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي حدادا على ضحايا قوات الأمن المصرية.