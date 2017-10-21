دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الى المزيد من التعاون بين بغداد والرياض في مجالات الطاقة والاستثمار ودعم اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء عقده معصوم مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالعاصمة بغداد.

وذكر البيان ان الوزير الضيف سلم معصوم رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونقل تحياته وتحيات ولي العهد الامير محمد بن سلمان وتهانيهما بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي على الارهاب.

ونقل البيان عن معصوم دعوته لتعميق العلاقات العراقية السعودية في جميع المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار والسياحة والاقتصاد إضافة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي.

واشار معصوم الى اهمية تبادل الخبرات لدعم اسعار النفط في الاسواق العالمية ورغبة العراق بالاستفادة من الخبرات السعودية في مجال تطوير الصناعات النفطية فضلا عن تعزيز التنسيق في اطار منظمة الدول المصدرة للنفط.

واكد تصميم بلاده على دحر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بشكل نهائي وطرده من كامل المناطق التي سيطر عليها وسعيها الى بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي مزدهر.

من جانبه اكد وزير الطاقة السعودي دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الارهاب واستعداد المملكة لتطوير وتوسيع التعاون في المجال النفطي.