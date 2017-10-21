اكدت وزارة الداخلية المصرية اليوم مقتل 16 ضابطا ومجندا واصابة 13 آخرين في اشتباكات مسلحة مع "عناصر ارهابية" بمنطقة (صحراء الواحات) بأقصى محافظة (الجيزة) غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الارهابية من احدى المناطق بالعمق الصحراوي بطريق (أكتوبر - الواحات) بمحافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات ارهابية مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها".

وأضاف البيان أنه "حال اقتراب القوات من مكان وجود الإرهابيين بادروهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من جميع الاتجاهات فبادلتهم القوات اطلاق النيران لعدة ساعات" ما أدى الى مقتل 16 ضابطا ومجندا واصابة 13 آخرين فيما ما زال البحث جاريا عن أحد الضباط.

وأشار البيان الى أن التعامل مع "الإرهابيين" اسفر عن مقتل واصابة 15 منهم لافتا إلى انه لاتزال عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

على صعيد متصل ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم السبت أن النائب العام المستشار نبيل صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا ببدء" تحقيقات فورية" في الحادث فيما انتقل فريق من محققي النيابة الى ثلاثة مستشفيات لمناظرة جثامين القتلى جراء الحادث.

واشارت الوكالة الى التصريح بتسليم الجثامين الى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة.