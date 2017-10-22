أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يزور بريطانيا حتى العام المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت قد دعت ترامب لزيارة بلادها، وذلك بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة بأسبوع، فيما نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها، إنه لم يتحدد بعد ما إذا كان ترامب سيقوم بزيارة رسمية أم زيارة عمل لبريطانيا، وأضافت أن الأخيرة من شأنها أن تتم دون مراسم ملكية أو توقف لزيارة الملكة.

وذكرت «الغارديان» أن ترامب كان قد أخبر ماي، في شهر يونيو الماضي، بأنه لن يقوم بزيارة رسمية لبلادها لحين ترحيب الشعب البريطاني به، موضحة ان الحكومة البريطانية أكدت عدم إتمام الزيارة حتى 2018، بسبب مخاوف ترامب من اندلاع مظاهرات مناوئة له.