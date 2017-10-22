بدأ وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في الرياض أمس زيارته الثانية للمملكة السعودية في بضعة اشهر، قبل ان يتوجه الى قطر، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الأزمة الديبلوماسية في منطقة الخليج.

ووصل تيلرسون إلى قاعدة الملك سلمان الجوية قبل ان يلتقي بنظيره وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

ويتوجه تيلرسون الى الدوحة بعد الرياض، على ان تشمل جولته الخارجية ايضا والتي تستمر حتى 27 اكتوبر الجاري الهند وباكستان.

وقبيل وصوله الى الرياض، قال تيلرسون لوكالة بلومبرغ الخميس «لا اتوقع التوصل الى حل سريع». وأضاف «يبدو ان هناك غيابا فعليا لأي رغبة بالدخول في حوار من قبل بعض الأطراف المعنية».