أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 15 متدربا في الجيش الأفغاني في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في كابول أمس.

وقال الناطق باسم الوزارة الجنرال دولت وزيري «بينما كانت الشاحنة الصغيرة للمجندين تغادر الأكاديمية العسكرية، استهدفها انتحاري اقترب سيرا على الأقدام وقتل 15 منهم وجرح 4 آخرين».

والاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد هو الثاني خلال 24 ساعة في كابول بعد الهجوم على مسجد مساء لأمس الأول.

وهو السابع الذي تشهده أفغانستان منذ الثلاثاء، والخامس الذي يستهدف قوات الأمن من التاريخ ذاته.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، أسفرت كل هذه الاعتداءات عن سقوط 200 قتيل.

وكان مسؤولون أفغان أعلنوا أمس ارتفاع حصيلة الهجوم على المسجد في كابول الجمعة الى 56 قتيلا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس: «ارتفعت حصيلة تفجير مسجد أمام الزمان الى 56 قتيلا، بينهم نساء وأطفال، إضافة الى 55 جريحا».

واستهدف الهجوم الذي نفذه انتحاري مصلين كانوا يؤدون صلاة العشاء في المسجد الواقع في حي غالبيته شيعية في غرب العاصمة. ووقع هجوم كابول بالتزامن مع هجوم انتحاري آخر دام على مسجد في ولاية غور النائية والفقيرة في وسط أفغانستان أدى الى مقتل 20 شخصا وجرح 10 آخرين، بحسب وزارة الداخلية.