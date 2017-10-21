دان الاتحاد الأوروبي اليوم الهجوم الذي استهدف قوات الامن المصرية على طريق (الواحات) بمحافظة الجيزة غربي القاهرة أمس الجمعة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني في بيان "في الوقت الذي نواصل فيه متابعة التطورات على الارض فان الاتحاد الاوروبي يؤكد مجددا انه يقف مع الشعب والسلطات المصرية في مواجهة الإرهاب".

واضاف البيان ان الاتحاد الاوروبي يعرب عن خالص تعازيه لاسر واقارب القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق اليوم أن الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس الجمعة مع "عناصر إرهابية" بمنطقة الواحات أسفرت عن مقتل 16 ضابطا ومجندا واصابة 13 آخرين.