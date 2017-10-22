دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي "الشنيع والجبان" الذي وقع في صحراء الواحات بغرب مصر أخيرا ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

واكد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي، امس السبت، أن "الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، مشددين على "الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية والمستنكرة إلى العدالة".

وحث الأعضاء جميع الدول على التعاون بشكل نشيط مع الحكومة المصرية وجميع السلطات المعنية بما يتوافق مع التزامات الدول بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن أي أعمال إرهابية تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن الدوافع أو مكان وتوقيت حدوثها أو هوية مرتكبيها.

يذكر أن مصر شهدت اشتباكات مسلحة مع "عناصر إرهابية" يوم الجمعة الماضي بمنطقة (صحراء الواحات) بأقصى محافظة (الجيزة) ما أدى إلى قتل 16 ضابطا ومجندا وإصابة 13 آخرين.